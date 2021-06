Saksamaa valitsev erakond CDU sai Saksimaa-Anhalti valimistel üllatavalt suure võidu

AfD kogutud 21% on kolme protsendipunkti võrra vähem kui 2016. aastal ja pettumus.

„Loomulikult annab see meile tuult purjedesse Berliini jaoks,” ütles CDU parlamendifraktsiooni esimees Ralph Brinkhaus telekanalile ARD. Brinkhausi sõnul oli tulemus hea enne: ka 2017. aastal eelnes CDU edule Bundestagi valimistel ootamatu valimisvõit Saarimaa valimistel mõni kuu varem.

Samas tekitab kohalike tegurite osakaal kahtlusi CDU võimes see edu üleriiklikule tasemele üle kanda. Peamine tegur võidus näib olavat Saksimaa-Anhalti senine peaminister Reiner Haseloff oma isikliku populaarsuse toel.

Haseloff on võitnud populaarsust pandeemia asjus tegutsemisega ning teda ei ole määrinud korruptsioonisüüdistused nagu teisi CDU poliitikuid.

Teine tegur CDU edu taga võis olla hirm AfD võidu ees, mis võis paljud valijad panna CDU poolt hääletama. Haseloff kinnitas valimiskampaania viimastel päevadel just seda, et iga hääl kellelegi teisele peale tema tugevdab AfD-d.