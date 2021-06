Iisraeli julgeolekupealik hoiatab: Netanhayu ametist lahkumisele võib järgneda vägivald

Ühes hiljutistest ühismeediapostitustest kirjutas Netanyahu, et ametisse on astumas "ohtlik vasakpoolne valitsus". Reuters kirjutab, et vägivallaohtu võivad põhjustada ka mõned seni marurahvuslikku Naftali Bennettit toetanud inimesed. Tema parteikaaslaste kodude juures on toimunud erinevaid paremäärmuslaste meeleavaldusi.

Nemad on rahulolematud sellepärast, et koalitsioonileppe järgi järgmiseks kaheks aastaks peaministriks saav mees on murdnud mõned olulised enne valimisi antud lubadused. Bennett oli öelnud varem, et tema juhitav Uusparempoolne partei ei lähe koalitsiooni ei tsentristliku Yesh Atid'i ega ühegi araabia vähemust esindava erakonnaga. Just seda tegi Bennett, kes peab vastavalt kokkuleppele andma peaministritooli kahe aasta pärast Yesh Atid'i juhile Yair Lapidile üle.