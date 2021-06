Võitlus koroonapuhanguga: Eestis on vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud üle poole miljoni inimese

Täiskasvanud elanikkonnast on vaktsineeritud 46,3 protsenti, kõigist üle 70-aastastest inimestest on saanud vähemalt ühe kaitsesüsti 66,4 protsenti.

"Enam kui pool miljonit Eesti inimest on teinud terviseteadliku valiku ja otsustanud kaitsta vaktsineerimisega nii ennast kui teisi COVID-19 haiguse eest. Praegu on õige aeg enda vaktsineerimiseks, et saada enne sügist tõhusaim kaitse," ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. "Iga inimene saab just vaktsineerides anda oma panuse, et oleksime koroonaviiruse kolmandale lainele vastu minnes võimalikult hästi ettevalmistatud. Nii kaitseme ka neid, kellel ei ole vaktsineerimine võimalik."

40-s omavalitsuses 79-st on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud enam kui pooled kõigist täisealistest. Kõige kõrgem on vaktsineerimisega hõlmatus Hiiumaal (65%), Ruhnus ja Kambja vallas (64%), Muhu vallas (63%), Kastre ja Saku vallas (58%), Vormsi, Kuusalu, Kiili, Luunja, Tartu vallas ja Tartu linnas (57%), Nõo, Otepää, Kihnu vallas (56%) ning Haljala vallas (55%). Samuti on täisealiste vaktsineerimisega hõlmatus ületanud 55% kahes Tallinna linnaosas: Pirital (56%) ja Nõmmel (55%).

Üheteistkümnes maakonnas on kõigist üle 70-aastastest vaktsineeritud enam kui 70%, Jõgevamaal, Järvamaal, Läänemaal, Saaremaal, Viljandimaal, Tartumaal ja Põlvamaal üle 75%, Raplamaal 81% ning Hiiumaal 88%.

Vanuserühmas 60-69 on praeguseks vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 60% ning vanuserühmas 50-59 on vaktsineeritud 52%. Maakondade ja valdade lõikes on võimalik vaktsineerimisega hõlmatuse kasvu jälgida terviseameti koroonaviiruse andmestikus.

Vaktsineerimisi on teinud kokku 521 tervishoiuasutust, sh 418 perearstikeskust. Viimase nädala jooksul on tehtud praeguseks kokku 57 407 kaitsesüsti. Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) andmetel on Euroopa Liidus keskmiselt praeguseks vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 46,9% täiskasvanud elanikkonnast. Eestis on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 46,3% täisealistest.