Briti valitsus tunnistas, et kuni 50% nakkavam India tüvi võib taasavamise edasi lükata

BBC ajakirjanikule Andrew Marrile intervjuu andnud minister ütles, et valitsus on leevenduste edasilükkamise suhtes "absoluutselt avatud". Ka opositsioonilise leiboristide partei terviseala variminister Lisa Nandy tunnistab, et 21. juuniks soovitud avanemisega edasiminemine paistab keeruline.

Terviseministri sõnul on hea uudis see, et vaktsiin on ka Delta tüve vastu efektiivne. Suurem osa Indiast tulnud tüvega haigestunutest on olnud inimesed, kes olid vaktsineerimata. Haiglakoormus on praeguseks juba suurenenud, ent seni õnneks veel väikesel määral, ütles Chris Hopson terviseteenistusest.