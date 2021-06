Paremäärmuslastel on võimalus võita täna Ida-Saksamaal toimuvad valimised

Juba eelmistel, 2016. aastal toimunud valimistel kaotas Alternatiiv Saksamaale (AfD) CDU-le vaid viie protsendiga. Kõige viimse küsitluse andmetel on Angela Merkeli järel uueks liidukantsleriks saada sooviva Armin Lascheti juhitaval parteil vaid üheprotsendiline edu. 26. mai küsitlus näitas AfD-d ka üheprotsendilises eduseisus.

AfD tugevus Ida-Saksamaal on mõneti üllatav, sest läänepoolsetes liidumaades on nende toetus hoopis kahanenud. Seal võitleb CDU liidrikoha pärast hoopis järjest populaarsemate rohelistega. Marco Wanderwitz, Saksa valitsuse erisaadik Saksamaa idaosas, põhjustas eelmisel nädalal skandaali, kui ütles, et mõned inimesed Ida-Saksamaal pole veel demokraatiat omaks võtnud.

"Tegeleme inimestega, kes on olnud diktatuuri mõju all nii tugevalt, et nad pole ka 30 aastat hiljem demokraatiasse jõudnud," ütles Wanderwitz, kes on sündinud kommunistlikus Karl-Marx-Stadt'is, tänases Chemnitzis.