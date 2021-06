Eestil tiksus täis pool miljonit vaktsineeritut. Kuidas meil võrreldes teiste riikidega läheb?

Hetkeseisuga on meil vähemalt ühe doosiga kaetud 57 inimest 100-st, mistõttu paigutub meie riik ka selles kategoorias parima neljakümne hulka. Seda koos Poola ja Hollandiga, kellega paiknetakse 32.-34. koha vahemikus.

Euroopa Liidu liikmesriikide puhul on Eestist suurema numbriga Malta (109/100; 5. koht); Ungari (93/100; 10.-11. koht); Saksamaa (19. koht; 65/100); Belgia (20. koht; 64/100); Austria, Leedu, Taani (22.-24. koht; 62/100); Itaalia ja Hispaania (25.-26. koht; 61/100); Luksemburg (27. koht; 60/100); Portugal (29. koht; 59/100); ning Soome ja Prantsusmaa (30.-31. koht; 58/100).

Madalamal asuvate naaberriikide näitel on vastavateks arvudeks Rootsi puhul 54/100, Läti puhul 44/100, ning Venemaa puhul 21/100 .

Euroopa Liidu edukaima riigina on esikümnesse jõudnud kõigil kolmel juhul Malta, kus on kasutusel vaktsiinidena Euroopa Raviameti poolt heaks kiidetud Moderna, Pfizer/BioNTech, Johnson/Johnson ning Vaxzevria (eelnevalt tuntud kui AstraZeneca).

Teiseks edukaimaks Euroliidu liikmesriigiks on kahel juhul esikümne piiride sisse mahtunud Ungari, kus on kasutusele võetud märksa pikem loetelu vaktsiine: lisaks eelnevalt mainitutele poogitakse ungarlasi Sputnik V-ga, CanSino'ga, Sinopharm'iga ja CoviShield'iga. Ükski neist pole EL-is kasutamise raamistikus heaks kiidetud Euroopa Raviameti poolt. Viimase kolme vaktsiini puhul on võimalik täheldada ka märkimisväärselt väiksemat numbrit uuringus läbiviidud riikide puhul.