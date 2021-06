FOTO | Joobes Briti sõdurite käitumine nõudis rongisõidu ajal politsei sekkumist

Politsei pressiametnikelt laekunud info alusel selgub järgmine: 5. juunil kella 13 paiku laekus häirekeskusele info, et Tallinnast Valka teel olnud reisirongis rikkusid seitse joobes Briti sõdurit avalikku korda, häirides oma käitumisega ka kaasreisijaid.

Üks kaasreisijatest kirjutas Delfile, et tema kogemuse alusel olid Briti sõdurid olnud vaiksed, kuna nood olnud "nii umbjoobes, et [ei - toim.] suutnud rääkidagi". Lisaks olevat sõdurid olnud teel hoopis Tartusse, mitte Valka, teadis too isik öelda.