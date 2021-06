Trump: Hiina peab COVID-19 eest kahjutasu maksma

"Meie juhid kummardavad Hiina ees," ütles ekspresident kõnes. "Ameerikat madaldatakse ja alandatakse maailmaareenil," lisas ta. Trumpi väite kohaselt on Hiina põhjustanud USA-le viirusega seoses 16 triljonit dollarit majanduskahju.

"Meedia, demokraadid ja nii-öelda eksperdid tunnistavad lõpuks seda, mida ma ütlesin juba 13 kuud tagasi," ütles jaanuaris ametists lahkunud riigipea COVID-19 laborilekke teooria kohta. Tema hinnangul näitavad tõendid, et viirus pärines tõepoolest Hiina laborist.

"Aeg on sealmaal, et maailm peab nõudma Hiinal kommunistlikult parteilt vastutuse võtmist ning reparatsioone. Nad peavad maksma," lausus Trump, kes pakkus välja, et kõigile Hiina kaupadele võiks kehtestada sajaprotsendilise tariifi.