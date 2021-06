NYT: kauaoodatud USA UFO-raport ei oska seletada, millega on nähtuste puhul tegemist

Times kirjutab, et enamasti erinevate sõjalennukite pilootide poolt nähtud kummaliste objektide puhul ei saa öelda ei seda, et tegemist on maavälise päritoluga õhusõidukitega, ega ka mitte seda, et tegemist on konkureeriva riigi seni teadmata tehnoloogiaga. Avaldataval raportil saab olema ka salajane osa.

Lehega rääkinud allikad ütlesid, et salastamine ilmselt sütitab täiendavaid spekulatsioone, ent siiski pole ka seal tõendeid väljastpoolt meie atmosfääri Maad külastanud objektide kohta. Luureametnikud arvavad, et vähemalt osa nähtustest on põhjustanud Hiina või Venemaa katsetused uue tehnoloogiaga. Muretsetakse, et rivaalid võivad olla arendamas helikiirust rohkem kui viis korda ületavaid relvi kiiremini, kui USA.

Hiina ja Venemaa ei salgagi oma tegevust, õigupoolest on prototüüpe isegi paraadidel nähtud. Venelased on sellisesse tehnoloogiasse aastaid raha pannud. Juba 2018. aastal esitles president Valdimir Putin programmi "Avangard". Selle raames arendatakse raketti, mis suudab Vene asepreaministri Juri Borisovi sõnul lennata 27-kordse helikiirusega. Erinevalt tavalisest ballistilisest raketist suudab "Avangard" lennata madalalt, manööverdada ebatavalisi trajektoore pidi ning vältida raketitõrjesüsteeme.

Tunnistajad ei soovi, et neid kuutõbisteks peetakse

Et kõiki nähtusi saaks seletada mõne teise suurvõimu uue tehnoloogiaga, peaks eeldama, et see oli olemas palju aastaid tagasi. Juba 2004. aastal kirjeldasid kaks USA pilooti vahejuhtumit, kus nähti "TicTaci-kujulist" 12-13 meetrit pikka valget objekti, millel polnud tiibu ning mis ei väljutanud heitgaase. Nähtus suutis momentaalselt peatuda ja kohapeal seisma jääda.

"See kiirendas viisil, mida ma polnud kunagi näinud," ütles Timesile David Fravor, üks pilootidest. Ka seda intsidenti kirjeldatakse raportis ning sellelegi pole seletust. Kuigi raporti üks eesmärke on seletamatute nähtuste talletamine ja analüüsimine, on selle oluliseks tagamõtteks ka stigma vähendamine.