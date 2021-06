Kambodža kangelasrott sai medali ja läks sanatooriumisse pensionipõlve veetma

CBS News kirjutab, et loomakesed, keda APOPO nimetab kangelasrottideks (HeroRATS), on ainsad elusolendud, kes suudavad oma kerge kehakaalu ja suurepärase lõhnataju abil ohutult jalaväemiine leida. Enamikes maailma riikides, sealhulgas Kambodžas keelatud relvade leidmisel on rotid ka palju kiiremad, kui näiteks inimesed.

Suurbritannia mainekas loomakaitseühing PSDA hinnangul suutis Magawa otsida tenniseväljaku suuruse ala 30 minutiga läbi. Enda teenistuse jooksul otsis auväärne näriline läbi lausa 225 tuhat ruutmeetrit maad – see teeb kokku 32 jalgpalliväljaku jagu maapinda.