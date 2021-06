Kaja Kallas kutsus Jüri Ratast valitsuskabinetti. Tanel Kiik: Ratas panustab valitsuse töösse edukalt ka riigikogu esimehena

Reformierakonna üldkogul Aktuaalsele Kaamerale antud intervjuus märkis Kaja Kallas (Reformierakond), et valitsuskabinetis on oravapartei ja tsentristide vahel väga hea õhkkond. Ainukese kitsaskohana tõi peaminister välja aga asjaolu, et Keskerakonna juht Jüri Ratas pole valitsuskabineti liige.

"[E]ks see mure on selles, et Keskerakonna juht ei ole valitsuses. Minu kutse oleks küll talle, et võib-olla tuleks kabineti liikmeks ja niimoodi oleks lihtsam," sõnas Kallas.

Mida arvatakse tolle mõtte peale Keskerakonnas?

Jüri Ratast isiklikult kõnetoru otsas usutleda ei õnnestunud. Küll aga märkis parteiladvikusse kuuluv tervise- ja tööminister Tanel Kiik (Keskerakond) Delfile, et Riigikogu esimees Jüri Ratas on suutnud Reformi- ja Keskerakonna valitsuse töösse panustada praeguseltki ametikohalt.

"Ei saa selgelt öelda, et [valitsuskabinet - toim.] ilma Keskerakonna juhita toimida ei saa," sõnas Kiik. "Pigem tuleb praegu lähtuda sellest, et Keskerakonna esimees on Riigikogu esimees ja panustab valitsuse töösse nii. Jüri Ratas on seda siiani teinud väga edukalt."

Kiik märkis, et olukord, kus koalitsioonierakonna juht pole valitsuskabineti liige, ei kuulu just kurioossumite hulka.

"Näiteks polnud Siim Kallase valitsuse liikmeks toonane Keskerakonna juht Edgar Savisaar," sõnas Kiik, tuues näiteid ka Isamaa parteist nii Mart Laari kui Helir Valdor Seederi puhul. "Erinevaid variante ja viise on varemgi nähtud, selles pole midagi eriskummalist. Pigem tähendabki seda, et tuleb luua väga selged juhtimiskorraldused ja tööformaadid, kuhu kaasatud juhid, ministrid, fraktsioonid ja nii edasi."

Tervise- ja tööminister ütles, et kuna Keskerakond pole peaministripartei, siis ei ole ka ilmtingimata tarvis, et partei liider ministrite seas mingisugust positsiooni täidaks. Tanel Kiik märkis ka, et on küll Jüri Ratasega vahepeal suhelnud, ent paraku mitte Kaja Kallase poolt välja käidud kutse teemal.