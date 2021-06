Putin: USA-d võib tabada Nõukogude Liidu saatus

Euronews kirjutab, et Putini sõnul kasutab Lääs Venemaa ja Valgevene kritiseerimisel topeltstandardeid. "Meil pole USA-ga mingit probleemi, aga neil on probleem meiega," ütles Putin foorumil. "Nad tahavad takistada meie arengut, sanktsioonid on katse mõjutada meie riigi sisepoliitikat," lisas ta.

Putini sõnul ei võta Venemaa omaks süüdistusi sellest, justkui oleks nad püüdnud mõjutada USA valimisi või pannud toime Ameerika-vastaseid küberrünnakuid. Ta kritiseeris hoopis USA-d sellepärast, kuidas koheldi 6. jaanuaril toimunud Kapitooliumi rahutustel viibinud inimesi. "Nad polnud lihtsalt röövlid ja rüüstajad, nad olid poliitiliste nõudmistega inimesed," arvas Venemaad üle kahekümne aasta valitsenud mees.

Ta võrdles Kapitooliumi rahutustes osalejaid Valgevene protestijatega ning tõi välja, et tema hinnangul on silmakirjalik toetada viimaseid, kui samal ajal ise samuti meeleavaldajaid kohtusse antakse. "Endise Nõukogude Liidu kodanikuna kirjeldan teile impeeriumite probleemi," ütles Putin. "Nimelt arvavad nad, et nad on nii võimsad, et saavad lubada endale väikeseid vigu," leidis president.

Ta leidis, et USA probleemid on ainult kasvamas ning et ned jõuavad ühel hetkel piirini, mil nendega tegelemine pole enam Ameerikale jõukohane. "USA marsib kindlal sammul Nõukogude Liidu saatuse suunas," arvas Putin.