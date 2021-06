Vahepeal blogipidamist proovinud vabariiklaste liider ei saa platvormile tagasi varem, kui 7. jaanuaril 2023, kirjutab CNN. Just sel ajal võib alata 2024. aasta novembris toimuvate järgmiste presidendivalimiste kampaania. Facebookil ei ole plaanis vaadata ümber poliitikat, mille kohaselt ei tehta poliitikute väljaütlemistele faktikontrolli.

Facebook põhjendas keeldu ohutuse tagamisega ühiskonnas. "Kui näeme, et ohutus on löögi all, pikendame piirangut ja jätkame riski hindamist seni, kuni see on taandunud," ütles endine Ühendkuningriigi välisminister ja Facebooki asepresident Nick Clegg.