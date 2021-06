FOTOD ja VIDEO | Tallinnas rööviti Circle K tanklat: rünnatud teenindaja tervis on korras, kassast võeti kaasa tühine summa

Circle K juht Kai Realo selgitas pressiteates, et eilsel hilisõhtul Tallinna teenindusjaamas aset leidnud rööviga tegeleb politsei, kellele on antud üle kõik juhtumi uurimiseks vajalikud materjalid.

“Kõik meie teenindusjaamad on varustatud erinevate turvalahendustega, et tagada töötajate turvalisus ja ohutus. Teenindusjaamas on mitmeid statsionaarseid häirenuppe ning ka kõik töötajad on varustatud paanikanupuga, et vajadusel ohu korral kiiret abi saada. Lisaks on kõik jaamad varustatud turvakaameratega, mis võimaldab meil anda politseile infot kurjategijate kohta,” selgitas Realo tagamaid.