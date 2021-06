DELFI PETERBURIS | Venemaa välisministeeriumi ametlik esindaja Zahharova: Balti riigid blokeerivad Venamaa jaoks kõik koostöövõimalused

“Mulle tundub, et see ei ole mitte ainult kirjutatud kõigisse meie doktriinidokumentidesse, vaid me ka räägime sellest pidevalt ja rõhutame, sest meil on just väga palju kokkupuutepunkte,” ütles Zahharova. “Alates riikidevahelistest globaalsetest suhetest kuni piiriäärse koostööni. See on kindlasti ühisosa meie ajaloos, meie kultuuride kokkupuude. Sest me elasime ühes riigis, need on kindlasti sugulussidemed ja perekondlikud sidemed, mis on kindlasti nende riikidevaheliste suhete elav kehand.”