Soome suursaadik töörändest: me pole Eestit unustanud, aga tervikpilt on laiem

Alustame väga tähtsa teemaga. Soome on kihlveokontorite andmetel favoriit jäähoki MM-i võidule. Millised on meeleolud Soomes?

Sel kevadel elama kaasa ka jalgpallile, oleme esimest korda Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril. Jäähoki on muidugi kõige tähtsam. Alguses polnud selge, kuidas läheb. Iga kord tekib sama küsimus – kas parajasti mängiv meeskond on just see parim. Turniiri jooksul on hakanud mängud aga järjest paremini ja paremini minema. Loodame parimat.

Meeskond arenes turniir jooksul.

Nii see on, nii see on. Alguses paistis, et meil pole mingit võimalust, esimesel viiel minutil (veerandfinaalis Tšehhi vastu – toim). Pärast läks aga väga hästi. Kõige tähtsam on kaitse. See oli meil seekord väga efektiivne. Viimast kümmet minutit Soome poolt võib nimetada riigikaitseks.

Kas teate ka, milline spordivõistlus toimub täna õhtul Helsingis?

Jalgpall.

Just nimelt, Soome-Eesti sõprusmäng. Kui sõbralikud on praegu Eesti-Soome suhted?