Mihhail Kõlvart: Tallinna Sadama pakutud koht oleks Estoniale sobivaim

Tänavu mais otsustas riigikogu kultuurikomisjon toetada Kultuurkapitali vahenditega rahvusooper Estonia hoone juurdeehitust. Praegu on Estonia juurdeehitusele tekkinud terav vastuseis, sest nii muinsuskaitseamet kui Arhitektide Liit leiavad, et teatrit ei tohiks planeeritud kujul laiendada.

Muinsuskaitseameti ja Arhitektide Liidu hinnangutega nõustub Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.

Linnapea selgitas, et Estonia teater jääb UNESCO maailmapärandi alale, kus tuleb säilitada praegune linnaruumiline lahendus. Ta lisas, et hoone laiendamine pole teostatav, sest teatrihoone kõrval asub maa sees kuni 16. sajandist pärinevad muldkindluse vööndi osad ning peale selle on Tammsaare park keskkonnakaitse all.

Linnapea sõnutsi oleks jumet Tallinna Sadama pakutud ideel rajada teatrimaja ettevõttele kuuluvale krundile Linnahalli kõrval. „See oleks linnaruumiliselt ja kultuuri sünergia loomiseks optimaalne,” sedastas linnapea Kõlvart.

Ta kirjeldas, et seeläbi võiks inimestele avaneda veel üks mereäärne tükk, millest võiks tulevikus kujuneda kultuurikvartal. „Sinna jääks Linnahall, Kultuurikatel, kultuurikilomeeter ning linnal on plaan tulevikus sinna kujundada ka Skoone bastion, mis oleks ühendatud vanalinnaga."

Küsimusele, kas Tallinna linn oleks valmis ise Estonia uut maja ehitama tõi Kõlvart välja, et Estonia kuulub riigile. „Linn on valmis tegema igati koostööd Estonia jaoks parima lahenduse leidmiseks, ent investeeringute osas on linnal juba enda objektidega päris suured plaanid,” ütles Kõlvart. Linnapea sõnul ei ole riigikogu kultuurikomisjon Tallinna linnavalitsuse poole pöördunudki, et arutada Estonia juurdeehitust.

Estonia juurdeehitus kerkiks Tammsaare pargi kohale, Pärnu maantee poole. Estonia direktor Ott Maaten on varasemalt Delfile öelnud, et juurdeehitus oleks umbes 10 000 ruutmeetri suurune ning maksaks 50-60 miljonit eurot.