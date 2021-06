Politsei pani Tapa linna viivad teed kainuskontrolliks lukku

Piltlikult öeldes pandi Tapa linna suunduvad teed lukku, et ühekorraga võimalikult palju autojuhte kontrollida. „Mõne tunniga tabasime viis alkoholi pruukinud autojuhti, neist neli meest ja ühe naise. Teisisõnu ei ole olukord kuidagi paranenud, sest meie teedel on endiselt liigpalju sohvreid, kes ebaadekvaatsest seisundist hoolimata rooli lähevad,“ kirjeldas Jaanus Mätas.

Ta märkis, et autojuhtide põhjendused olid üsna ühetaolised. „Vabandati sellega, et eelmisel õhtul oli ilus suvesoe ilm ja lubati endale mõned õlled või kokteilid. Pikalt püsiv valge aeg ei andnud ilmselt aga märku sellest, et mõistlikul ajal magama minna. Napp uneaeg tõi omakorda kaasa selle, et hommikuseks tööleminekuks ei olnud pea veel täiesti selge,“ kirjeldas politsei välijuht. Lisaks tuvastati ka kaks kiirusületajat. Nende kõigi suhtes alustati menetlust.