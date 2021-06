Soome parlament võttis vastu parvlaeva Estonia vrakki uurida lubava seaduse

Eesti ja Rootsi õnnetuste uurimise ametkonnad on teatanud, et tahavad uurida vraki küljel olevaid rebendeid, mille olemasolu avastati 2019. aastal filmitud ja eelmisel sügisel avaldatud videomaterjalis. Võimud tahavad välja selgitada, mis roll oli neil rebenditel laeva uppumises ja millisel hetkel need tekkisid, vahendab Helsingin Sanomat.