Jaak Madisoni ettepanek kajas kurtidele kõrvadele: pole oodata, et Eesti hakkaks USA luuretegevust uurima

Paari päeva eest selgus, et mitmed Euroopa riigid aitasid Ameerika Ühendriikidel nuhkida Euroopa tipp-poliitikute järel . Europarlamendi saadik Jaak Madison (EKRE) nõudis Eesti Päevalehe kolumnis , et Eesti peab välja selgitama, kas ja kuidas on luuretegevust teostatud meie riigis ja meie kodanike järele.