Lukašenka viib ähvardust täide? Leetu saabus ööpäevaga Valgevenest 52 ebaseaduslikku migranti

Leedu piirivalve teatas, et kaks migrantide gruppi, kokku 45 inimest peeti kinni niinimetatud Dieveniškėse silmuses Šalčininkai rajoonis, mis on Leedu territooriumi osa, mis on pea kõigist külgedest ümbritsetud Valgevene territooriumiga ja kuhu viib Leedust vaid üks tee. Migrantide tabamisel olid abiks koerad, helikopter ja droon, vahendab Leedu Delfi.