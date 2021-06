Tallinna järjekordne korruptsioonijuhtum: kahtlusalune jätkab praeguse seisuga linna palgal töötamist

Keskkonna- ja kommunaalameti juht Ain Valdmann oli täna kidakeelne ja keeldus uurimise tausta pikemalt kommenteerimast, viidates, et vajadusel võib küsimused saata linna pressiosakonda. Küll kinnitas ta, et mainitud praegune töötaja, kes kahtlusalune, jätkab hetkel linna palgal.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart lausus pressiosakonna vahendusel, et keskkonna- ja kommunaalameti osas vaatab linna sisekontrolöri teenistus esmalt üle, kas kõik eelmise aasta lõpus ametile korruptsiooni ennetamise osas antud soovitused on rakendatud ning hindab riigihangetega seonduva valdkonna sisekontrollisüsteemi. "Tuleb märkida, et riigihanked on nii seadusandlikul tasandil kui ka linna tasandil hästi põhjalikult reguleeritud valdkond. Linna tegevusplaan uurimistoimingute puhul on politsei ja prokuratuuriga koostööd teha."