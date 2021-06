KUULA | Kriitiliste haiguste statistika on Eestis üsna halastamatu

Piret Soosalu Mandatum Life’ist kinnitab, et kriitiliste haiguste statistika on Eestis kahjuks üsna halastamatu. „Statistiliselt on kriitilistest haigustest esikohal insult ja infarkt, teisel kohal vähk, aga on oluline teada, et tänane ennetav ravi on tulemuslik ning see aitab inimesi elule tagasi.“