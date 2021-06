Varem kaks korda eluks ajaks vangi mõistetud Vene sarimõrvar „Angarski maniakk” sai juurde veel 10 aastat

Venemaa uurimiskomitee kohalik uurimisvalitsus teatas, et ööl vastu 14. juulit 1995. aastal tappis Popkov tundmatu naise. Lisaks sellele ütles ta uurijatele, et tappis 1995. aastal metsas Angarski autokolonni lähedal veel ühe naise.

Oblasti prokuratuur täpsustas, et esimese naise tappis Popkov Angara jõe kaldal ühise joomingu käigus ja viskas surnukeha jõkke. Teise ohvri surnukeha viskas ta kollektorisse.

2020. aasta juulis viidi Popkov seoses uute kuriteoepisoodidega tapiga Irkutski oblastist Mordvasse Torbejevo keskvanglasse. Ülekuulamisel tunnistas ta üles kahe naise tapmise 1995. ja 1998. aastal Angarskis. Varem need mõrvad võimudele teada ei olnud.

Enne seda oli uurimiskomitee tõendanud, et Popkov on tapnud 81 naist ja püüdnud tappa veel kolme. Kuriteod pani ta toime aastatel 1992-2010 Irkutski oblastis. Popkov on mõrvade eest kaks korda eluks ajaks vangi mõistetud.