Bang & Olufsen: laitmatu disaini, kvaliteedi ja heli sümfoonia

Kaubamärk Bang & Olufsen loodi 1925. aasta novembris ja eelmisel aastal tähistas see oma 95. sünnipäeva. Tänapäeval on Bang & Olufsen üks tunnustatumaid koduste akustikaseadmete tootjaid. Ettevõttel on firmapoed kogu maailmas, kus need, kes tunnevad ja hindavad heli ja disaini, saavad Taanis toodetud prestiižset tehnikat omale soetada. 95 aastat tagasi sai kõik alguse kahest noorest ja innukast elektriinsenerist, Peter Bangist ja Svend Olufsenist, kes lõid oma esimesed leiutised maamaja pööningul.

Juba Bang & Olufseni esimesed tooted olid läbimurdelised. Nad kasutasid koduse mööbli ja interjöörielementide stiili – tänapäeva disainimaailmas nimetatakse seda skeuomorfiks ja kasutatakse laialdaselt – aga tol ajal oli see uudne. Seetõttu saab öelda, et ettevõtte esimesed raadioaparaadid ei olnud mitte neljakandilised kastid, vaid pakkusid ka silmarõõmu. Bang ja Olufsen leidsid, et nende tooted peavad pakkuma rahuldust nii kõrvale kui ka silmale ning kutsuma esile meeldivaid puuteaistinguid näiteks lainete reguleerimise nuppu puudutades. Selline lähenemine disainile on ettevõttes säilitatud tänapäevani.

Äri kasvas pidevalt ja õitses ning 1939. aastal lõid Bang ja Olufsen raadiovastuvõtja Beolit. Edaspidi hakati eesliidet Beo kasutama erinevate tootegruppide juures, alates kõige kallimatest televiisoritest BeoVision kuni taskukohaste kõrvaklappideni BeoPlay, mida ettevõte toodab tänini.

Ettevõtte prioriteediks sai heli. Bang & Olufsen töötas välja helisalvestussüsteemi, mida kasutati kinotööstuses. Nende helivõimendeid kasutati armeeveokitel ja tsirkuses. Tuntud bakeliitkorpusega raadioaparaat Beolit 39 on tolle perioodi ere näide, milles veetlev disain on ühendatud laitmatu helikvaliteediga.