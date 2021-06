KAART | Koroona taandub: reovee viirusesisaldus on pea üle Eesti kahanenud mõõdukaks või väheseks

Kui veel nädala eest leidus uuringutulemusi kajastaval kaardil mitmeid tumepunasega märgitud asulaid, mis viitasid reovee väga suurele viirusesisaldusele, siis äsja lõppenud uuringuetapi tulemusi kajastav kaart on värvunud pea ühtlaselt roheliseks ja kollaseks. See näitab, et koroonaviirusekogus reovees on valdavalt vähene või mõõdukas. Uuringu juhi, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professori Tanel Tensoni sõnul on langust näha ka varem püsivalt väga suure viirusesisaldusega proove andnud Ida-Virumaa linnades, mis on nüüd jõudnud mõõdukale tasemele.