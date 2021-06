ERISAADE | Rusikahoopidest küberkiusamiseni ehk koolielu tume pool. Mis on lahendus?

Psühholoog ja Kiusamisvaba Kooli juhatuse liige Kristiina Treial nendib, et üldjuhul on tegu varjatud kiusamisega. Miks kõrvalt ei märgata? Treial sõnab, et enamik õpilasi ei kiida kiusamist heaks, ent tihtilugu kõrvalseisjana vaikitakse. "Kas ei oskata sekkuda või ei tuntagi, et nüüd oleks nende koht midagi teha," räägib ta. "Varased või väiksemad kiusamisele viitavad märgid on ka täiskasvanute eest sageli hästi peidetud. Kiusamisel on kombeks minna järjest tõsisemaks ning jätta aina sügavam jälg kõigile osapooletele. Varajane märkamine ja sellest ka teatamine on hästi oluline," sõnab ta ja viitab, et selleks on vaja teha korralikku ennetustööd ja luua koolis hooliv suhtluskultuur. "Kiusamine on kahjulik kõigile. Nii kannatajatele kui ka pealvaatajatele endile, samuti ka kiusajaile. Nemadki on sageli hädas. Meie kiusamisvastase programmiga seotud igakevadine õpilasküsitlus on näidanud, et kiusajatest umbes pooled on ka ise kiusamise ohvrid."

Mis on üldse märgid, kuidas saada aru, et last kiusatakse? "Kaob ära tema turvatunne, tekivad ärevus ja muremõtted. Ei taheta kooli minnagi, mis võib laienda ka soovimatuseks õppida. See võib viia sinnamaani, et laps väldib koolis käimist. Võib olla salaja ei lähe, teeb poppi," räägib Treial.

Lahenduste osas oleks kooli vahetus kõige drastilisem, mida võimalusel vältida. Tolku pole ka lihtsakoelisest – räägime korra tunnis ja kõik – lähenemisest. "Väga riskantne ja levinud praktika kahjuks Eesti koolides on, et hakkame olemasolevat kiusamisjuhtumit klassis klaarima ja arutama. Aga sellised arutelud ilma põhjaliku eeltööta võivad tekitada rohkem kahju kui kasu. Kõige turvalisemad viisid kiusamise peatamiseks on sellised, kus alustatakse individuaalselt osapooltega. Otsitakse lahendusi: mida iga osapool saab teha, et kiusamine ära lõppeks."