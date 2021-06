“Jälitame neid nagu hundikoerad.” USA kunstidetektiiv räägib, kuidas kadunud Picassod varastelt kätte saadakse

Kodulehelt võib leida ühe kliendi iseloomustuse, mille järgi Marinello on “segu detektiivist, terjerist ja nõelteravast advokaadist.” Vestuspartnerina on ta aga viisakas ja vastutulelik. Raske on teda ette kujutada politsei ja varastatud kunstiväärtuste valdajate vahendajana tegutsemas. “Ma olen advokaat, mitte löömamees,” ütleb ta. “Aga ma olen üsna hea läbirääkija. Oskan inimesi veenda, et nad õigesti talitaksid.”

Üks selline juhtum oli 2010. aastal. Tema poole pöördus üks Toronto galerii, kellele pakuti 80 000 dollari eest müügiks Henry Moore´i skulptuuri. Teos oli varastatud üheksa aastat varem. Kui Marinello müüjaga ühendust võttis, teatas see, et kuulub Toronto itaalia maffiasse. “Ta mainis fakti, et mul on ka Itaalia kodakondsus ja valmistan oma kaasmaalasele raskusi,” ütleb Marinello. “Ta ütles, et võib mulle samaga vastata.”

Marinello ei lasknud end heidutada ja tal õnnestus skulptuur välja rääkida. “Peamine on see, et kui sa üritad müüa varastatud asju, siis on see sinu probleem, mitte minu,” ütleb ta. Ta lisab, et maffiameest ähvardas arreteerimine salakaubaveo, varastatud eseme omamise ja veel paljude asjade eest. “Ta vajas mind rohkem kui mina teda,” ütleb Marinello. “Pidin teda selles vaid veenma.”