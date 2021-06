FOTOD | Kersti Kaljulaid andis viimaks üle teenetemärgid. Riigipea koroonakriisist: ühiskonnana kasvasime kiiresti

Kadriorus toimus täna üritus "Eesti tänab", mille käigus andis president Kersti Kaljulaid üle riiklikud teenetemärgid inimestele, kelle pühendumus oma tööle või kogukonnale on muutnud Eesti elu paremaks.

Pildid ettevalmistustest:





"Täna oleme õues, nii nagu selle viimase aastaga oleme õppinud – kaitsetud päikese ja tuule käes, valmis kokku tulema talvisel koidikul või suvisel soojal pealelõunal. Nii nagu inimkond ennemuiste. Toetudes üksteisele, kantud ainult ühisest soovist koos läbi elada midagi ilusat või kaitsta midagi olulist. Homo sapiens, pisikese pärgviiruse poolt oma kohale looduslikus ökosüsteemis tagasi paika pandud. Nii nagu paljud domineerinud liigid enne meid,“ märkis riigipea üritusel.

Pärgviirusest viidute mälestus väärib, et inimkond oleks edaspidi parem asukas oma planeedile, rääkis president Kaljulaid. "Ja inimkond ongi. Tegelikult on selles, et individualismis süüdistatud kodanikud üle ilma suutsid eakate elude säästmiseks loobuda paljust olulisest, üks väga selge märk. See on märk, et 21. sajandi inimesele on loobumine kellegi elu hoidmiseks jõukohane," rõhutas Vabariigi President.