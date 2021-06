Belgia parlamendis räägiti pärast 14-aastase tüdruku juhtumit vägistamispandeemiast: 9 vägistamist päevas ja 4 grupivägistamist nädalas

Peaminister De Croo ja justiitsminister Vincent Van Quickenborne said parlamendiliikmetelt hulgaliselt küsimusi grupivägistamise kohta Gentis. Erinevad küsijad osutasid luupainajalikele numbritele: Belgias toimub üheksa vägistamist päevas ja neli grupivägistamist nädalas. „See on veel pisendatud arv,” ütles parlamendi liige Karen Jiroflée. „Kuidas peaks ennast naisena tundma? Kas ühiskonda üldse huvitab?” küsis Maria Vindevoghel, vahendab flaami ringhääling VRT.

Kõige jõulisemalt esines Van Peel, keda ennast lapsena kuritarvitati. „See on tõeline pandeemia, mis saab palju vähem tähelepanu kui praegune viirus, aga tekitab tohutult rohkem ohvreid. Jah, karistused peavad karmimaks muutuma! Jah, me peame ennetama! Jah, noor, kes on vägistamise ohver ja kellel on julgust abi otsida, ei tohi sattuda ootejärjekorda!” Van Peel nõudis kiiret reageerimist ja mitte ainult ühele päevakajalisele juhtumile.

„Head inimesed siin ja kodus: lõpetaga kartmine, avage lõpuks oma silmad! Me ei kaitse oma lapsi! Me ei õpeta neid piisavalt piire tõmbama ja austama. Me ei tekita piisavalt avatust, mis on ohvrile vajalik, et rääkida. Me isegi tihti süüdistame neid endid või vaikime ja matame saladuse koos nendega,” lausus Van Peel.

Van Peel pöördus Belgia elanike poole: „Ärgake kõik! Oma poegi ja tütreid kasvatades, vaadates sõpru enda ümber, vaadates, mis teie tänaval toimub, teie spordiklubis või teie ülikoolis. Öelge välja, kui teatud kultuurides naisi ei austata.”

Van Peeli sõnul on kuritarvitamist igal pool, kirikus, spordis ja tihti kodus. „Ärge olge šokis ainult täna! Olge iga päev!”

Peaminister De Croo rääkis samuti pandeemiast, millega tuleb võidelda. „See algab sõnadega, aga nii tihti viivad need sõnad kohutavate tegudeni,” ütles De Croo.

De Croo sõnul on sõnad aga ka lahenduse algus. Ta viitas oma rollile isana. „Vestlus, mille me kõik peame maha pidama oma poegade, oma lastega. Vestlus, mille me kõik peame maha pidama üksteisega ja mida me peame julgema teha.”