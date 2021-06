VILJA KÜSIB | Siim Kallas: me ei ole öelnud, et me ei toeta Jüri Ratast

Küllap on minus alati olnud seikluslikkust. Kandidaati ei olnud ja kogu aeg küsiti, et kas ma tahan presidendiks, ja ma siis ütlesin, et tahan. Kampaaniasse läinuna peab muidugi alati olema valmis kaotuseks. Ma ei põe kaotust, küll aga seda, kuidas presidendivalimised korraldati.

Raske, nii hea kirjutaja ma ei ole. Kui tulin 2014. a Brüsselist tagasi, mõtlesin, et kas elan nüüd minevikus. Et küll ma olin alles kõva mees (Siim Kallas oli 2004-2014 Euroopa Komisjoni asepresident – toim). See on viga, mida ei tohi poliitikas kunagi teha. Peab mingi uue rakenduse leidma. Sellepärast kandideerisin riigikokku, juhin praegu Euroopa Liidu asjade komisjoni, mis on mulle vägagi kontimööda. Olen üldiselt eluga rahul.

Ma olen siiski 72 aastat vana. Energeetiline iga on kuskil 40–50, aga kuskil 60 juures on juba loomulik, et tulevad teised peale. Tõsi, et rööpalt maha kukkuda on halb. Olen eluaeg järginud printsiipi, et teine kaart peab taskus olema. Peab endale leidma rakendust, millest tunned rahuldust. Kadunud Toomas Leito pakkus välja, et tulgu ma ajakirjandusse tagasi, teiega konkureerima... (Naerab.)

Mis tunne on olla suurepärases vaimses vormis, oskuste ja kogemustega, sellal kui pink on pink ja noori nii palju?

See presidendiamet... Olen eluaeg olnud täitevvõimul või muul juhtival kohal ning tipp on ikka olla peaminister. Ma ei põe üldse.

Kui valus see on, et te ei saa presidendiks kandideerida, sest Kaja Kallas on peaminister?

Seekord te presidendiks ei saa, see on täitsa kindel. Sest teie tütar juhib valitsust ja kahte Kallast – ühte Stenbockis ja teist Kadriorus – ei kannataks me välja.

Ei-ei. Mina sain ajakirjanikelt head punktid ja mul ei ole neile midagi ette heita. Aga see debatt käis saatejuhi kaudu, kes esitas küsimusi. Aga saab ka nii, et kandidaadid debateerivad omavahel?

Praegu kandidaate lihtsalt ei ole. Ringlevad mõned nimed, aga sellist, kelle peale välja minna, ei ole. 2016. a olid need debatid ka ausalt öeldes rohkem telesaatejuhtide etendused. See ei ole meeldiv. Toon näite. Seisame meie Mart Helmega kõrvuti ja Helme ütleb, et temal on ettepanek suurendada kaitsejõudude kulutus 2,6 protsendini sisemajanduse kogutoodangust. Mina küsin, et mis sa, Mart, selle rahaga siis täpsemalt teed. Saatejuht aga lükkas teema kohe laualt maha, nagu poleks kuulnudki.

Mille hind on see, et presidendikandidaatide debatte ei ole. 2016. aastal tundsime kandidaate hästi. Erakonnad on arad ega julge kandidaate avalikkuse ette tuua, miks?

Nii me oleme tõesti otsustanud, et ootame presidendikandidaadi väljapakkumist koalitsioonipartnerilt.

Nüüd ei ole ühtegi. Arutletakse nii, et kuna meil on peaminister, siis ei ole vaja presidendikandidaati välja käia. On see ikka hea mõte?

Ei võtnud jah. Kuidagi nagu... Hakkasin selle peale just mõtlema, et kuhu see käik jäi. Juttu oli sellest palju. Meie olime siis opositsioonis. Ja kui meie oleksime sellega välja tulnud, siis oleks asi olnud lootusetu.

Pärast valimisi olid erakonnad ühel meelel, et niimoodi ei pea see käima. Ometi rauges ind seadust muuta. Miks?

No päris nii ei saa, keegi peab modereerima. Eksisteerib ettekujutus, et debatt on küsimustele vastamine. Aga ei ole!

Miks siis ikkagi armas Jüri Ratas Reformierakonnale presidendikandidaadiks ei sobi?

Aga kust te seda võtate? Ta ei ole ju kandideerinud.

No kuulge. Kõigepealt loetakse kokku hääled. Ratas oleks riigikogus välja läinud ainult kindla peale.

Ratas on täpselt samasugune kandidaat nagu mina. Mina keeldusin, tema keeldus. Ei ole öelnud, et võiks kandideerida. Eks iga inimene hindab oma võimalusi. Ärge seda üle tähtsustage! See on üks variant, mis pole kuskile kadunud.

Ikkagi, miks Jüri Ratasel Reformierakonna tugi ära kadus? See on ka Reformile ohtlik, sest tekib kiusatus luua mõni teine võimuliit.

Te fantaseerite, faktilist baasi teil ei ole. Ratas ei ole kandidaadina välja tulnud, me ei ole seda arutanud. Me ei öelnud ka seda, et me ei toeta teda. Me kujundame on seisukoha ja hääletame ühiselt. Praegu tema toetuseks hääli koos ei ole.

Te olete sama ümmargune nagu Jüri Ratas, seda ma teilt ei oodanud! Aga vahetame teemat. Pärast seda, kui te presidendiks ei saanud, räägite kogu aeg, et seda ametit pole üldse tarviski. Miks te seda räägite? Olete kibestunud, et ise ei saanud, ja tahate, et teised ka ei saaks?

Teate, seda kibestumisjuttu ikka räägitakse, aga poliitiku ametis ei saa olla solvumist ja kibestumist. Ärge mulle kibestumist ette heitke. Mis sul sees toimub, see on sinu asi. Vaadake, kuidas rünnatakse peaministrit infotunnis – kõik selleks, et ta kaotaks närvid. Ja üldse, ma ei räägi mitte sellest, et presidenti ei ole vaja, vaid sellest, et presidendi ja peaministri ameti võiks ühendada.

Jah. Sellest rääkis ka Jüri Raidla. Sisuliselt käib jutt peaministrile suurema võimu andmisest. Kas Kaja Kallas kannaks selle rolli välja? Kogu lugupidamise juures – ei! Kas Jüri Ratas oleks kandnud? No suur tänu ja palun vabandust – üldse mitte! Kas Taavi Rõivas oleks sobinud peastrateegiks – no ei oleks.