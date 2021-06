Siim Kallas: me ei ole öelnud, et me ei toeta Jüri Ratast

Seekord te presidendiks ei saa, see on täitsa kindel. Sest teie tütar juhib valitsust ja kahte Kallast – ühte Stenbockis jja teist Kadriorus – ei kannataks me välja.

Kes me?

Mina ei kannata välja. Eesti ühiskond ei kannata seda välja.

Eks see vist natuke kummaline oleks, jah.

Kui valus see on, et te ei saa presidendiks kandideerida, sest Kaja Kallas on peaminister?

See presidendiamet... Olen eluaeg olnud täitevvõimul või muul juhtival kohal ning tipp on ikka olla peaminister. Ma ei põe üldse.

Tõenäoliselt ei saa te selles elus ka enam peaministriks.

Ei saa, no mis teha. Ainult üks koht ja palju tahtjaid.

Mis tunne on olla suurepärases vaimses vormis, oskuste ja kogemustega, sellal kui pink on pink ja noori nii palju?

Ma olen siiski 72 aastat vana. Energeetiline iga on kuskil 40-50, aga kuskil 60 peal on juba loomulik, et tulevad teised peale. Tõsi, et rööpalt maha kukkuda on halb. Olen eluaeg järginud printsiipi, et teine kaart peab taskus olema. Peab endale leidma rakendust, millest tunned rahuldust. Kadunud Toomas Leito pakkus välja, et tulgu ma ajakirjandusse tagasi, teiega konkureerima... (Naerab.)