Prantsusmaa peatab riigipöörde pärast sõjalise koostöö Maliga

Eile teatas Prantsusmaa relvajõudude ministeerium, et nii Ecowas kui ka Aafrika Liit on paika pannud „raamistiku poliitiliseks üleminekuks Malis”, ning lisas: „Oodates neid garantiisid on Prantsusmaa otsustanud peatada ajutise meetmena ühised sõjalised operatsioonid Mali vägedega.”