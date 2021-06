VIDEO | Valgevene riigitelevisioon näitas intervjuud Pratasevitšiga, milles ta kahetses patte ja nimetas Lukašenkat „terasmunadega inimeseks”

Pratasevitš rääkis, et nõustus intervjuuga riiklikule telekanalile vabatahtlikult ja ütles, et talle ei tehtud enne seda grimmi, et varjata mingeid kehavigastusi, nagu väidetakse internetikommentaarides.

Pratasevitš rääkis, et Valgevenes on siiamaani mitu uinuvat terroristlikku rakukest. Ta lisas: „Ma ei tea, kui palju on see informatsioon reaalne, aga ma arvan, et vähemalt osa peidikuid pole veel kindlasti leitud.” Pratasevitš ütles, et teeb selle järelduse, lähtudes vestlustest oma vandeseltslastega, kes kavandasid vägivaldset võimuhaaramist ja riigi juhtkonna ründamist. „Nad ütlesid, et on 4–5 gruppi, üheks neist osutus Avtuhhovitši grupp,” ütles Pratasevitš.

Pratasevitš ütles, et teeb uurijatega täielikult ja avatult koostööd ning esitab palju unikaalseid fakte. Ta rääkis ka, et on viimasel ajal enda jaoks paljud asjad ümber mõtestanud. „Ja ma ei taha enam kunagi ei poliitikasse ronida ega tegeleda mingite selliste räpaste mängude ja asjadega,” ütles Pratasevitš.

Pratasevitš ütles, et tunnistab avalikult, et oli üks nendest inimestest, kes avaldasid üleskutseid minna 2020. aasta 9. augustil tänavale. „Üleskutsed, mida avaldasin teiste hulgas mina, said tagajärjeks selle, et tänaval algasid sisuliselt kontrollimatud rahutused ja kolm päeva elas Minsk kaoses,” ütles Pratasevitš.

– Pratasevitš rääkis, et pärast Valgevene protestide aktiivse osa lõppu kavatseti Nexta üle viia Venemaa teemade kajastamisele.

– Pratasevitš kritiseeris Nextat ja Valgevene opositsiooni. Tema sõnul finantseerivad kodumaalt lahkunud opositsionääre „Leedu maksumaksjad”, Valgevene diasporaa ja ettevõtjad.

– Pratasevitš teatas, et Valgevene president Aljaksandr Lukašenka on „terasmunadega” inimene. „Ma ei hakka varjama, et olen Aljaksandr Rõgoravitši palju kritiseerinud. [...] Ma olen hakanud mõistma, et paljud asjad, mille eest Aljaksandr Rõgoravitši on kritiseeritud, on tegelikult katse survet avaldada. Ja et paljudes asjades on ta toiminud, vabandan sellise väljendi eest, nagu terasmunadega inimene,” ütles Pratasevitš.

– Pratasevitš nimetas oma käiku Donbassis elu suurimaks veaks. „Võttes arvesse seda, et ma mitte ainult ei lubanud endale mingeid kummalisi väljaütlemisi, vaid võttes arvesse seda, et ma rikkusin ajakirjaniku eetikat, ületades kõik piirid. [...] See oli ilmselt minu elu suurim viga. See on ainus asi, mida ma tõesti kahetsen.”

Pratasevitši intervjuu oli eetris parimal õhtusel eetriajal saates „Markov. Ei midagi isiklikku”, mida juhib ONT juht Marat Markov ise. Tavaliselt intervjueerib ta Valgevene võimudele lojaalseid poliitikuid, vaimulikke ja eksperte.

Pratasevitši isa Dzmitrõi Pratasevitš ütles kohe pärast saadet väljaandele Nastojaštšeje Vremja, et intervjuu oli „nädalaid kestnud piinamise tagajärg”, ja ei välistanud, et poeg oli mingite psühhotroopsete ainete mõju all. „Tundes meie poega, siis kõike, mida räägib Raman, ei räägi tema ise. Vaadake tema esimest reaktsiooni lõigu alguses ja isegi selle käigus on selgelt näha, et ta ei taha rääkida. Tal on väga raske seda rääkida, aga ma olen kindel, et teda sunniti, kindel, et teda hirmutati,” ütles isa.

Valgevene opositsiooniliidri Svjatlana Tsihhanovskaja staabis nimetati intervjuud samuti piinamise tagajärjeks. Opositsiooni esindajad juhtisid tähelepanu käeraudade jälgedele Pratasevitši randmetel.