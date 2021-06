Marek Seer: vaktsiiniturism on ilmselt läbi saamas. Valitsus planeerimisel vigu ei teinud

Seeri sõnul on valitsus pidanud kinni oma lubadusest, et kõik soovijad saavad võimaluse kodulähedaseks tasuta vaktsineerimiseks, vahendab ERR Seeri intervjuud "Esimeses stuudios".

"Tasuta saab vaktsiini, kodu lähedal saab vaktsiini. Suurvaktsineerimiskeskused on Tallinnas, Tartus, Pärnus, Ida-Virumaal, vaktsineerimispunktid on Võrust Kuressaareni, Kuressaarest Narvani," rääkis ta.

Paljud tallinlased on siiski käinud süsti saamas kas või Narvas või Valgas ehk väga kaugel. Seer märkis intervjuus, et on ju isegi tore, kui välismaal reisida ei saa, siis rändad nõnda Eestis.