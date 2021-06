Marek Reinaas Lavly Perlingule: Isamaa Parempoolsed on oodatud Eesti 200-ga liituma

Partei juhatuse liige Marek Reinaas ütles Delfile, et Eesti 200 on liberaalne erakond. Ta lisas et maailmavaade on Eesti 200-l nende programmi päisesse kirja pandud: "Eesti 200 on uuendusmeelne, eestimeelne ja liberaalne erakond."

Ta ei salga, et Isamaa Parempoolsete seisukohad talle meeldivad: "Tõsi ta on, et kui Parempoolsed oma manifestiga välja tulid, oli seda päris sümpaatne lugeda." Reinaas lisas: "Üsna palju seal kirjeldatud ideid oli eelnevalt kirjeldatud Eesti 200 progrmmis."

Perlingu Delfile antud intervjuus oli ka kohti, millega Eesti 200 liige nõustub, näiteks leiab temagi, et Isamaa on viimased aastat väga tõsises identiteedikriisis vaevelnud. "Perlingul on õigus, kui ta ütles, et Isamaa on enda nägu kaotamas," leidis Reinaas.

Ta ei usu, et endisest riigi peaprokurörist Isamaa esimees saab: "Vaadates, millise enesekindlusega otsustas Helir-Valdor Seeder erakonna esimeheks kandideerida, suus tundub küll, et tal oli ilmselt rehkendus tehtud ja hääled koos."

"Kõik uuendusmeelsed ja eestimeelsed Parempoolsete liikmed on oodatud Eesti 200-ga liituma," pakkus Reinaas lahenduse Isamaa ühenduse liikmetele puhuks, kui neil ei õnnestu Isamaas muutusi saavutada.