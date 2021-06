Rootsi parlamendi põhiseaduskomisjon leidis, et valitsus on koroonapandeemia asjus läbi kukkunud

Põhiseaduskomisjoni hinnangul on Rootsi valitsus läbi kukkunud kuues punktis, mis puudutavad pandeemiat, vahendab Aftonbladet.

Nende hulgas on see, kuidas on läbi viidud testimist, pandeemiaseadusega tegelemine ja see, kuidas otsustati hooldekodude külastuskeeld.

Mis puudutab eakate eest hoolitsemist, siis usub põhiseaduskomisjon, et valitsus oleks pidanud tegutsema aktiivsemalt. „Algsed meetmed osutusid ebapiisavaks. Selle taustal, mida oli eakate haavatavuse ning riikliku juhtimise ja valitsemise kohta teada, oleks valitsus pidanud aktiivsemalt tegutsema,” öeldakse raportis.

Veel üks teema, mida on Rootsis kogu pandeemia aja palju arutatud, on see, kas Rootsil oli selgelt välja öeldud koroonastrateegia või mitte. Põhiseaduskomisjon kirjutab oma raportis, et kui valitsus arendab välja strateegia, on tähtis, et see oleks ankurdatud kogu valitsuse külge. Põhiseaduskomisjon ei suutnud seda kindlaks teha. Seetõttu kirjutab põhiseaduskomisjon, et oleks olnud soovitav, et see töö oleks olnud dokumenteeritud.

Veel üks punkt, mida esile tõstetakse, on see, et valitsus muutis oma veebilehel koroonastrateegia sõnastust. „Põhiseaduskomisjon märgib, et ei avaldatud mingit õiendust, kui strateegia kirjeldust valitsuse veebilehel ajutiselt muudeti, mille kohta põhiseaduskomisjon varem osutas, et seda tuleks teha...”

„Komisjon leiab, et valitsus on oma tegevuses pandeemia suhtes läbi kukkunud. See on tõsine asi,” ütles põhiseaduskomisjoni esimees Karin Enström.

„On puudujääke, on asju, mille me peame siit kaasa võtma ja kriisist õppima,” lisas komisjoni aseesimees Hans Ekström.

Põhiseaduskomisjoni etteheited valitsusele on:

* Ei tehtud otsust võimude tegevuse selge strateegia kohta

* Ebapiisavad meetmed nakatumise takistamiseks hooldekodudes

* Testimine algas liiga hilja ja vastutus oli ebaselge

* Pandeemiaseadus kehtestati liiga hilja

* Nõrk töö osalejate piiranguga avalikel kogunemistel ja üritustel

* Nõrk töö piisava kaitsevarustuse hankimisel.