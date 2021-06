Vaidlus põlevkiviõli tehase üle toimus peaminister Kaja Kallase (RE) sõnul juba koalitsiooni läbirääkimiste ajal ja siis lepiti kokku, et põlevkivi energeetikasse ei investeerita enam maksumaksja raha.“Aga mul on küsimus, miks siis erasektor on sellised plaanid maha laitnud ja ei ole pidanud neid majanduslikult mõistlikuks?” esitas Kallas retoorilise küsimuse.