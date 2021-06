Kallas: presidendikandidaate ei ole. Kes tuleb välja, see kistakse meedias paljaks ja pannakse joonistama

Peaminister Kaja Kallas ütles neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et konsultatsioonid erinevate fraktsioonidega presidendi kandidaatide leidmiseks ei ole veel vilja kandnud. Peaministri teatel ei juleta enne välja tulla, kui ei olda kindel, kas kandidaadil on piisav toetus riigikogus. Lisaks kardavad kandidaadid Kallase sõnutsi meediat. "Kes tuleb välja see kistakse paljaks ja pannakse joonistama," naljatles Kallas pressikonverentsil.

Peaminister viitab seadusele, et presidendi kandidaadid ei pea end üles andma varem kui neli päeva enne valimisi. Küsimusele, kas presidendidebatt ei kannata seeläbi, kui kandidaadid end viimasel hetkel välja annavad, leidis Kallas, et kui tahta rahvalikku valimist, siis tuleks presidendile ka rohkem pädevusi juurde anda. Kallas meenutas, et eelmistel valimistel oli presidendi kandidaatidele väga hea debatt. "Erinevad kandidaadid pandi joonistama ja teadsime neid läbi ja lõhki. Ja lõpuks tuli kandidaat, kellest me ei tea midagi," sõnas Kallas.

Seepeale haaras konverentsil sõnast kinni riigihalduse minister Jaak Aab, kes teatas, et keskerakond on viimased 20 aastat seisnud selle ees, et presidendi valiks Eestis riigis rahvas. "Nagu Soomes," ütleb Aab ja laiendas, et Soomes on presidendil samamoodi esindusfunktsioon, kuid presidendi valib rahvas.

Nii Kallas kui riigihalduse minister Jaak Aab sõnasid valitsuse pressikonverentsil, et praegu katsutakse vältida valijameeste kogusse minemist. "Üritame eelmist korda vältida ja otsime kandidaati, kes saaks riigikogus enamuse," sõnas Aab.

Peaministri sõnul on arutelu enne kandidaatide avalikustamist vajalik, sest kui fraktsioonid tulevad enda kandidaatidega, siis on kokkuleppeid raske sõlmida, kuna keegi ei taha enda valikust loobuda.

Pressikonverentsil tõi peaminister veel välja, et ta toetaks Kersti Kaljulaiu kandideerimist, kuid praegu ei ole Kaljulaiul riigikogus enamust ehk 68 häält.