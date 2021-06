VIDEO | USA politseid vaevab personalipuudus? Üksinda patrullinud naispolitseinik sattus rünnaku ohvriks

Politsei sõnul uuritakse kallaletungi motiive ning ei välistata ka vihakuritegu. Nimelt on viimasel aastal riigis suurenenud nii verbaalne kui ka füüsiline vägivald Aasia päritolu ameeriklaste suunal ning enamustel juhtudel on ohvriteks just naissoost isikud. Politseinik viidi pärast rünnakut haiglasse, kus tal ei tuvastatud eluohtlikke vigastusi.