Kultuurikomisjon otsustas mais, et toetatakse nelja suurehitise rajamist. Nende seas on ka Estonia teatri juurdeehitus praegusele hoonele, mis on avalikkuses pälvinud palju kriitikat. Komisjoni esimees Aadu Must sõnas Delfile, kogu dokument ja sellele tehtud parandusettepanekud vaadatakse üle esmaspäeval.