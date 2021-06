VIDEO | Pratasevitš rääkis Valgevene riigitelevisooni saates, et ta andsid ära „omad”

„Üks esimesi asju, millest ma mõtlesin, oli see, et mind reaalselt anti ära! Ma ei öelnud seda kuskil, aga nii kui ma seda ütlesin, sattusin kohe Minskisse. Kohe!” ütles Pratasevitš, kelle sõnul oli tal konflikt ainult ühe inimesega, keda ta kahtlustab selles olukorras tahtlikus tegevuses enda vastu.

Pratasevitš väljendas veendumust, et „sellel inimesel olid sidemed „küberpartisanidega”, kes on ka varem tegelenud valepommiähvarduste tegemisega, sealjuures kogu riigis ja massiliselt”. Lisaks väljendas Pratasevitš imestust selle üle, et viimasel ajal on muutunud Valgevene opositsiooniliidri Svjatlana Tsihhanovskaja nõuniku Franak Vjatšorka suhtumine temasse.