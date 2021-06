ERISAADE | Hans H. Luik: Vene luure on käinud vabalt ka üle Balti riikide piiride. Avaldame täna nimed!

Värskes Eesti Ekspressis ilmus Hans H. Luige ja Mikk Salu pikk usutlus maailma uuriva ajakirjanduse ühe naksakama väljaande, Bellingcati juhtiva ajakirjaniku Hristo Grozeviga (vt siin ), mis on avaldanud ridamisi lugusid Vene eriteenistuste ohtlikest või suisa surmavatest operatsioonidest Läänes ja riigis endas. Luik räägib Delfi „Erisaates“ sellest, mis mulje jäi talle Vene luurajate operatsioonidest piiride taga ning Lääne võimekusest neid jälgida. Tema sõnul tasub Eestis. Lätis ja Leedus täna tähelepanelikult Delfit lugeda, sest Vene agendid on saanud ka üle balti riikide piiride käia ning avaldatakse nimed. Luigega ajab juttu Raimo Poom.

Hans H. Luik koos Eesti Ekspressi ajakirjaniku Mikk Saluga usutlesid kolmapäeval ilmunud ajalehenumbri tarvis paljusid Vene eriteenistuste operatsioone päevavalgele toonud Bellingcati juhtivat toimetajat, Hristo Grozevit. Luik räägib, kuidas järjestikkused paljastused Vene agentide vabast tegevusest Lääne-Euroopas ja mujal on jätnud Grozevile mitte just head muljet vastuluurete võimekusest.

„Hristo Grozev on väga mürgine Lääne vastuluure suhtes. Bellingcat, mis nimetab end rahva luureagentuuriks, analüüsivad avaandmeid ja andmebaase, mille kätte saavad. Nad on tuvastanud, et näiteks Tšehhis liikusid need samad agendid, kes Salisburys tegid Skripalide mürgitamise. Nad on liikunud vabalt üle piiride mitmeid kordi, teostanud sabotaažiakte Tšehhi luure nähes,“ räägib Luik. „Küsimus ongi, mida need kallid vastuluure agentuurid teevad, kui hoopis rahva luureagentuur leiab nad üles,“ küsis ta.