Tšehhi parlament toetas naiste õigust loobuda naissoo tunnusest perekonnanimes

Tšehhis lisatakse nimelt kõigile naiste perekonnanimedele lõpp -ová, nii et näiteks hr Nováki tütar on Nováková.

Seni on naised tohtinud -ová perekonnanime lõpust ära jätta vaid teatud juhtudel, näiteks kui neil on välisriigi kodakondsus või kui nad elavad koos välismaalasega.

Ettepaneku seaduse muutmiseks tegi endine justiitsminister Helena Válková, kelle sõnul on praegune olukord „õigustamatu ebavõrdne positsioon, mis võib viia absurdsete olukordadeni”. Näiteks naaberriigis Slovakkias, kus on sama tava, on naistel lubatud ka naissoo lõputa perekonnanimi.