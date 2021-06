Postimehe peatoimetaja Raudsaar lahkus päevapealt ametist. Ettevõtte juht: minek oli vabatahtlik

Postimees Grupi juhatuse esimehel Andrus Raudsalul endise peatoimetaja tööle ühtegi etteheidet ei olnud. Otsuse amet maha panna langetas juhatuse sõnul Raudsaar ise.

"Otsisime kedagi, kes Sihtasutust Jaan Tõnissoni Postimehe Fondi tegevusi aktiivsemalt ajaks ja jõudsimegi selleni, et Mart arvas, et see võiks talle hästi sobida," kommenteeris Raudsalu.

Mart Raudsaar ise Delfile kommentaare anda ei soovinud. "Mul ei ole pressiteatele midagi lisada, eriti veel konkureerivale väljaandele," ütles alates tänasest endine Postimehe peatoimetaja Mart Raudsaar.

Juhatuse esimees Raudsalu leidis, et peatoimetaja vahetus toimetuse jaoks mingi uudis ei ole, sest uus peatoimetaja on senine peatoimetaja asetäitja Marti Aavik. Raudsaare tööle juhatusel ühtegi etteheidet ei olnud, vaid Raudsalu kinnitusel tegi Raudsaar suurepärast tööd.

Küsimusele, mida järgmine peatoimetaja hakkab teisiti tegema jäi juhatuse esimees kidakeelseks öeldes, et juhatuse ootused on koguaeg samad. "Tahame, et Postimees oleks kõige mõjukam väljaanne," ütles Raudsalu.

Raudsaarest sai Postimehe peatoimetaja 2020. aasta jaanuaris. Toona ütles ta Delfile, et Postimehes on võimalik teha vaba ja sõltumatut ajakirjandust ning suuri sisemisi probleeme ta ei näe.

"See on mulle väga suur intellektuaalne väljakutse. Loomulik on karjääriredelil liikumine ja see on üks suuremaid pakkumisi, mida ajakirjandusmaailmas üleüldse teha võib. Loomulikult mitte ainus, aga see on üks suuremaid kahtlemata. Eestis ei ole sellise taseme pakkumisi liiga palju ja neid saab tulla inimese elus kord või paar," selgitas Raudsaar.

Küsimusele, kuidas ületada pikka aega kestnud Postimehe toimetuse ja juhtkonna vastuolusid, mis on viinud paljude ajakirjanike lahkumiseni, vastas Raudsaar, et tema suuri probleeme ei näe.