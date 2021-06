Netanyahu ajastu näib lõppevat: Iisraeli opositsioonierakonnad jõudsid kokkuleppele uues koalitsioonis

Valitsuse ametisse astumiseks on siiski kõigepealt vaja parlamendihääletust.

Kui uus koalitsioon ei saa 120-liikmelise Knesseti toetust, on oht, et ees seisavad viiendad parlamendivalimised kahe aasta jooksul.

Koalitsiooni kuuluvad erakonnad nö seinast seina ja neil on vähe ühist peale soovi Netanyahu kukutada. Need erakonnad on: tsentristlik Yesh Atid (juht Yair Lapid, 17 kohta), tsentristlik Kahol Lavan ehk Sinine ja Valge (Benny Gantz, 8), paremtsentristlik, rahvuslik Israel Beiteinu (Avigdor Lieberman, 7), sotsiaaldemokraatlik Tööpartei (Merav Michaeli, 7), parempoolne Yamina (Naftali Bennett, 7), paremtsentristlik Uus Lootus (Gideon Sa’ar, 6), vasakpoolne, sotsiaaldemokraatlik Meretz (Nitzan Horowitz, 6) ja araabia islamierakond Raam (Mansour Abbas, 4).