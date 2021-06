Kaja Kallas Tapa sõjaväelinnakus: julgeolekult ei saa teha allahindlusi

„Kaitsejõud peavad alati olema valmis ootamatusteks. Meie kaitseväelased ja kaitseliitlased on seda valmidust vaatamata keerulisele ajale suutnud hoida, jätkanud samal ajal sõjalise väljaõppe korraldamist, koostööd liitlastega ning eeskujulikku teenistust Malis, Afganistanis ja mujal maailmas,“ sõnas Kallas. Ta märkis, et kaitsevägi ja kaitseliit on oma unikaalsete oskuste ja ressurssidega valmis toetama ühiskonda ka rahuajal. Näiteks on nad viimase aasta jooksul inimeste, varude ja vahenditega oluliselt panustanud koronakriisi lahendamisse.