Andero Uusberg: maskikohustuse kadumist ei peaks kartma, kui antakse lihtsat infot ise otsustamiseks

„Üldiselt ma arvan, et nõuannete nihkumist vabatahtlikkuse suunas ei peaks kartma, senikaua kui antakse ka selget infot, mille alusel ise seda otsust teha,” ütles Uusberg. Teadusnõukojal on see suunis selge: „Meie soovitus on, et kui inimene on vaktsineerimata ja ta satub sellisesse siseruumi, kus on väga palju rahvast, kus õhk ei liigu ja kus ta teab, et on üsna kaua, näiteks läheb spordivõistlust vaatama või rahvastatud poodi, siis on praegu veel mõistlik maski kanda.”

Samas leidis teadusnõukoda, et on palju teisi olukordi, kus epidemioloogiline vajadus maski järele pole enam kõrge. „Kui inimene on lühikest aega üsna hõredalt rahvastatud poes, siis ei ole ka midagi halvasti, kui ta maski ei kanna,” sõnas Uusberg.

Seda, kas maskikohustuse kaotamine annab inimestele psühholoogilise sõnumi, et oht on kadunud ja ülejäänud suve võib end täiesti vabalt tunda, on Uusbergi sõnul raske ennustada. „Välistada seda ei saa. See on natukene sümbolväärtusega samm,” tunnistas ta. „Teadusnõukoda poleks seda soovitanud, kui see oleks praegu väga riskantne. Viiruse olukord on ikkagi see, mis julgustab meid seda tegema, aga mingeid garantiisid ju loomulikult keegi anda ei saa ja ei saa välistada, et ühel hetkel tasub suvel ka natukene ettevaatlikumaks hakata.”

Teadusnõukoja soovitused tuginevad tõsiasjal, et viiruse olukord on parenenud oodatust tublimini. Uusberg selgitas, et teadusnõukoja liige Krista Fischer esitab tavaliselt kolleegidele kolm prognoosimudelit: optimistliku, keskmise ja pessimistliku. „Enamasti on niimoodi, et reaalsus vastab keskmisele prognoosile, aga viimase nädala paranemine vastas kõige optimistlikumale stsenaariumile. Tõesti, asjad on hetkel hästi ja selle eest tuleb tänada ennekõike kolme asjaolu: kindlasti on ilmastikul mingi roll, kindlasti hakkame juba vaikselt nägema vaktsineerimise efekti ja küllap mängib rolli ka see, et need, kes saavad ja jaksavad, on käitunud mõistlikult.”