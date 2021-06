„Üldiselt ma arvan, et nõuannete nihkumist vabatahtlikkuse suunas ei peaks kartma, senikaua kui antakse ka selget infot, mille alusel ise seda otsust teha,” ütles Uusberg. Teadusnõukojal on see suunis selge: „Meie soovitus on, et kui inimene on vaktsineerimata ja ta satub sellisesse siseruumi, kus on väga palju rahvast, kus õhk ei liigu ja kus ta teab, et on üsna kaua, näiteks läheb spordivõistlust vaatama või rahvastatud poodi, siis on praegu veel mõistlik maski kanda.”