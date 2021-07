VIDEO | Vaata, kuidas pikselöök laastab elektrikilpi. Mida teha, et sinu kodus seda ei juhtuks

Neid ootamatuid kulutusi saab vältida, kui paigaldada hoonetesse liigpingekaitseseadmed, mis ohu korral välguvoolu lihtsalt maasse juhivad. Et asi oleks kohe selge – jutt pole mitte piksevardast katusel, vaid spetsiaalsest elektrivõrgu komponendist liigpingepiirikust, mida paigaldatakse elektrikilpidesse või vahetult kaitset vajava seadme lähedusse.

Elektroonikat ei riku üksnes otsetabamused



Piksekahjud on täna suuremad kui 10–15 aastat tagasi. Igaüks teab kedagi, kelle ruuter, külmik või teler ühtäkki pärast suvist äikesetormi veiderdama kukub või päris töötamast lakkab. Rahvasuu räägib, et äikest on Eestis rohkem kui kunagi varem ja lõppu sellel kasvul ei paista ja süüdi ses loos on üleüldine kliimasoojenemine. Äikest ongi mõnel aastal rohkem kui teisel, sest selle nähtuse aktiivsus kõigubki 12–13-aastase tsükliga. Nii et mõni aasta võib olla välgurohkem kui eelnevad. Tegelik põhjus, miks äikesekahjusid sagedamini ette tuleb, on aga hoopis muus – oleme üha rohkem elektrisõltlased, kelle igapäeva monitoorivad ja toetavad mitmed mugavused, mis ühendatud vooluvõrku. Sinna hulka kuuluvad erinevad hoonete automaatikaseadmed, liftid, ventilatsioon, signalisatsioon ja tulekahju häiresüsteem, rääkimata tubastest nutika kodu seadmetest, interneti ruuteritest, digiboksidest või robottolmuimejatest. Välku kardavad nad kõik ja põhjust selleks on.